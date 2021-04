Les choix de la rédaction – Sur la platine, electro violette, rock sombre et classique christique Ce dont il faut nourrir ou épargner ses oreilles pour un week-end réussi. Francois Barras

Magenta, beaucoup de couleurs, peu d’âme. Derrière le flou, des ex-Fauve.

ELECTRO La tonalité était Fauve il y a bientôt dix ans, nom d’un collectif français au mal-être en étendard qui placardait ses névroses post-adolescentes avec une maladresse heureuse, créant une improbable chanson rock pour spoken word houellebecquien. Fauve fini, voici la nouvelle teinte Magenta tout en pastels forcément electros, bidouillée par quatre rescapés anonymes de l’aventure. Selon la bio, l’un d’eux aurait eu une révélation dans sa voiture, en visite chez sa grand-mère, Daft Punk dans l’autoradio. Du duo roi de la French touch ou de la mamie, on ne sait à qui en vouloir le plus. Car vouloir «faire du Daft» à partir de tutoriels YouTube (dixit la bio, encore) équivaut plus ou moins à espérer jouer du Bach au ukulélé. Le résultat est au mieux médiocre, espèce de house datée au chant faible et aux textes égotiques pour boum lugubre. «Est-ce assez?» interroge une chanson? Oui, merci. F.B.

ROCK On ignore quelle tronche a Etienne et quelle est la machine qu’il bricole, mais le résultat des deux termes accolés gagne l’attention par sa puissance de feu, son étrangeté aux confins du rock, de la new wave et de l’electronica. Groupe du cru calfeutré comme tout le monde depuis une année, Etienne Machine a eu le temps de peaufiner ce premier 7 titres à la production maousse, oscillant entre un chant masculin dont les accents les plus névrosés relient à Chokebore (qui s’en souvient?) et une voix féminine au calme ensorcelant. Les chansons sont solides, équilibrées, aux reliefs variés et aux ambiances capiteuses. Il serait dommage que ce projet (un guitariste de Stress, un batteur de Pat Burgener, un bout d’Aliose) n’approfondisse tout son potentiel de groupe bien installé. F.B.

CLASSIQUE Deux pépites du XVIIe siècle allemand dédiées à la période de Pâques forment la colonne vertébrale de ce double album de l’Ensemble Correspondances de Sébastien Daucé: les «Septima Verba» de Heinrich Schütz, mettant en musique le récit de la Passion en soulignant les sept dernières paroles du Christ en croix, et «Membra Jesu Nostri» de Dietrich Buxtehude, cycle de sept cantates honorant chacune un membre du Christ supplicié, des pieds à la tête. Ces pages sacrées empreintes de mysticisme fascinent encore par la densité de l’écriture, ce mélange très luthérien d’austérité et de raffinement, et surtout l’expressivité de la souffrance traduite par des dissonances déchirantes. M.CH.

