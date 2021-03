Élections communales – Sur la Riviera, deux jeunes ont créé la surprise au 1er tour La Verte Élise Kaiser a convaincu avec son profil d’ingénieure en environnement. Loïc Brawand (PLR) a, lui, mené une campagne remarquée sur les réseaux sociaux. Stéphanie Arboit

Élise Kaiser (Les Verts), 31 ans, a manqué de 44 voix d’entrer directement à la Municipalité, alors qu’elle siège depuis moins de dix mois au Conseil communal de La Tour-de-Peilz. Inconnu en politique, Loïc Brawand (PLR) est arrivé 5 e au 1 er tour pour la Municipalité de Vevey. Vanessa Cardoso/Patrick Martin

Ils sont trentenaires tous les deux. L’une est de gauche, l’autre de droite. Leurs profils sont tout à fait différents, mais ils ont tous deux créé la surprise sur la Riviera au 1er tour des élections communales.

La Verte Élise Kaiser, 31 ans, a convaincu avec son CV d’ingénieure EPFL en environnement. Elle a manqué de 44 voix d’entrer directement à la Municipalité, alors qu’elle siège depuis moins de dix mois au Conseil communal de La Tour-de-Peilz. Elle veut anticiper les crises à venir: «C’est pour ça que je m’engage, pour augmenter notre résilience.» Malgré son jeune âge, elle compte de beaux atouts dans ses manches: «J’ai notamment conseillé le Canton pour développer son Plan climat», précise-t-elle.

Inconnu en politique, Loïc Brawand (PLR) est, lui, arrivé 5e au 1er tour pour la Municipalité de Vevey. Il a mené une campagne remarquée sur les réseaux sociaux avec son pull jaune, n’hésitant pas à faire preuve d’autodérision lorsque ses affiches de campagne ont été vandalisées.

«J’avais envie d’amener une énergie positive, une nouvelle façon de penser, et de parler vraiment avec les gens», explique celui qui a passé toutes ses fins de journée (de 17h à 19h), depuis début février jusqu’au 1er tour, dans les rues de Vevey. Il se défend d’une démarche électoraliste, même lorsqu’il s’est mis en scène auprès des plus démunis: «Je suis un ancien dépanneur, qui a travaillé dur, avec ses mains, pour arriver où je suis. J’ai donc une grande compassion pour les gens qui ont des difficultés à finir leurs fins de mois.»

Rencontres.

Élise Kaiser, ingénieure de 31 ans passée à deux doigts d’être élue dès le premier tour

Vanessa Cardoso

Un ascenseur politique semble exister pour les jeunes femmes écologistes à La Tour-de-Peilz: Valentine Python était entrée au Conseil communal en 2018, puis directement au Conseil national en octobre 2019, dépassant des candidats aguerris alors qu’elle était inconnue sur la scène politique cantonale.

Pour remplacer Valentine Python, Élise Kaiser a été assermentée au Conseil communal de La Tour-de-Peilz le 20 mai 2020. Moins de dix mois après, la voilà arrivée en tête du 1er tour, manquant de 44 voix d’entrer directement à la Municipalité, à 31 ans!

Une des raisons de ces succès réside dans les CV des deux femmes, aux métiers scientifiques tournés vers l’écologie: climatologue pour Valentine Python et ingénieure EPFL en environnement pour Élise Kaiser. «J’ai notamment conseillé le Canton pour développer son Plan climat», précise cette dernière.

Trois ans passés précédemment dans les services de l’État lui ont également permis «de connaître tous les rouages de l’administration et de devenir experte des procédures: des connaissances qui me seraient très utiles si j’étais élue à la Municipalité, pour servir de catalyseur et créer les bonnes synergies pour que les projets avancent au mieux tant au niveau communal que cantonal».

Pour expliquer son bon score, Élise Kaiser souligne la vague verte qu’a connue le Canton. À La Tour-de-Peilz, son parti a ainsi plus que doublé ses élus au Conseil, passant de huit à 19 sièges (sur 85), alors que la liste ne comptait que quatorze candidats. «Mais nous avons des personnes prêtes à endosser la fonction», promet-elle.

De plus, Élise Kaiser décèle un «effet femmes». Avec sa colistière Sandra Glardon (PS), elles ont en effet laissé les hommes derrière: leur colistier Vincent Bonvin (Les Verts) à 171 voix de la première place, et le syndic PLR sortant Alain Grangier à 212 voix derrière. Un séisme, dans ce fief de la droite! «Nous représentons une nouvelle génération par rapport à nos opposants. Les jeunes qui ont fait la Grève du climat peuvent plus facilement s’identifier à notre tranche d’âge, et ils sont très conscients de l’importance de voter.»

Élise Kaiser a vécu la majorité de sa vie à La Tour-de-Peilz, malgré une escapade de cinq ans à Saint-Légier, où elle a siégé quatre ans au Conseil, forgeant son désir de Municipalité: «Nous n’étions que neuf Verts. C’était très frustrant de se heurter à chaque fois à un mur, de voir que les choses n’avançaient pas dans le sens que je pensais juste. C’est là qu’a germé l’idée de passer du côté de l’Exécutif.»

En peu de temps au Conseil de La Tour-de-Peilz, elle a notamment fait passer un postulat pour que la Ville réfléchisse aux alternatives au béton. «Des crises vont nous arriver dessus. Il est important d’anticiper, par exemple en prenant des mesures contre les canicules futures. C’est pour ça que je m’engage, pour augmenter notre résilience.»

Loïc Brawand, l’humaniste «au pull jaune» des réseaux sociaux

Patrick Martin

Les contacts étant amoindris en raison du Covid, Loïc Brawand a joué à fond la carte des réseaux sociaux. Avec succès: inconnu en politique, il est arrivé 5e au 1er tour pour la Municipalité de Vevey!

Le jeune candidat de 32 ans a été particulièrement surpris quand ses affiches de campagne ont été vandalisées. Là où d’autres crient au scandale, il a pris le contre-pied: devant ses dents noircies et la pièce de 5 fr. dessinée dans sa main tendue, Loïc Brawand a réalisé une vidéo où il encourage les internautes à faire un don à la Chaîne du Bonheur. Et ose l’autodérision: «C’est gentil de m’avoir fait des dents noires. Mais il fait beau: il me semble que les lunettes de soleil seraient de rigueur», joignant son geste à sa parole en se dessinant des montures au gros marqueur noir.

Sur une autre affiche, un plaisantin lui fait dire dans un phylactère: «Moi je m’en fous du climat.» Dans sa vidéo, Loïc Brawand répond que c’est faux. Et souligne une «amélioration» par rapport à l’autre affiche vandalisée: «Au moins il y a un thème, un débat. Je vous encourage à aller le poursuivre sur mes réseaux sociaux», collant au passage un QR code pour orienter les électeurs.

«J’avais envie d’amener une énergie positive, une nouvelle façon de penser, et de parler vraiment avec les gens», explique le candidat PLR. Qui a passé toutes ses fins de journée (de 17h à 19h), depuis début février jusqu’au 1er tour, dans les rues de Vevey. Les nombreuses personnes qui le saluent au bord du lac semblent confirmer ses dires. Ainsi Michel, 66 ans: «Je me suis dit «wouah!»: pour moi, c’est le seul qui vient à notre rencontre pour nous écouter.» «Je me suis même aventuré dans le QG de Décroissance-Alternatives. J’aime parler avec les gens, quel que soit leur bord politique», assure Loïc Brawand.

Sur ses réseaux sociaux, on le voit visiter des clubs de sport, des commerçants locaux, des restaurateurs, toujours avec son pull jaune (couleur de Vevey avec le bleu, qui est aussi la teinte de son parti). Électoraliste? «J’ai surtout voulu mettre en valeur ces personnes dans la période difficile qu’ils vivent! J’ai commencé par ceux dont je suis client. Puis d’autres m’ont contacté, voyant que je suis suivi. J’accepte toujours, même si je ne peux pas tout poster. Et il ne s’agit pas juste de faire une photo: je prends vraiment le temps.»

«Sur notre groupe WhatsApp, il nous invite à l’accompagner, constate un ténor du PLR Vevey, Patrick Bertschy. Il a un peps terrible et a créé un cercle vertueux, qui a motivé d’autres de nos membres à le suivre.»

On le voit aussi rendre visite aux plus démunis. «Je n’ai pas attendu d’être candidat pour donner à des organismes caritatifs, parce que je gagne bien ma vie comme sous-directeur, explique Loïc Brawand. Je suis un ancien dépanneur, qui a travaillé dur, avec ses mains, pour arriver où je suis. J’ai donc une grande compassion pour les gens qui ont des difficultés à finir leurs fins de mois.»