Nouveau disque – Sur la route avec Lana Del Rey Nouvelle échappée en songes avec la plus moderne des égéries vintage, vers des paysages à la beauté monstrueuse.

Une nouvelle virée dans la décapotable de Lana Del Rey?

Qui aurait parié que Lana Del Rey serait encore là en 2021? Bimbo étrange au charme trop capiteux et à la moue trop offensive pour être honnêtes, la chanteuse a cher payé son apparition éclair il y a presque dix ans, portée par une vidéo et une chanson («Video Games») également splendides, cajolant l’univers onirique d’une Amérique fantasmée. Lana Del Rey n’a eu de cesse, depuis, d’interroger ce mythe-là – et le sien propre – au fil d’albums publiés à un rythme soutenu, tous les deux ans environ.

Son crédit artistique n’égalant désormais que son mystère, elle continue de souffleter en volutes bleutées les images sépia du rêve américain. Avec un titre à peine moins tordu mais pas moins référencé que son «Norman Fucking Rockwell» de 2019 (un illustrateur de l’après-guerre), voici donc «Chemtrails over the Country Club», carte postale d’un ciel strié de la fumée des avions (chemtrails) avec, perdu dans cette immensité, un club de musique qu’on imagine en bois blanc, avec son parking parsemé de Chevrolet et son panneau aux néons fatigués. «Ce soir, Lana Del Rey»…

Sans fard

La star monte sur scène et, dans cette promiscuité offerte à l’océan de ses millions d’auditeurs sur les réseaux, présente un nouveau chapelet de chansons à la beauté aride, non dénuées de glamour mais loin de l’emphase cinématographique qui a fait le cœur de beaucoup de ses disques. Sa voix est sans fard, en avant, soutenue par un seul piano que joue Jack Antonoff, producteur déjà aux manettes de «Rockwell». Un peu d’écho, des harmonies hantées, une guitare slide qui s’insinue, un tempo lointain… La musique de Lana Del Rey n’a pas besoin de trop d’effets pour évoquer l’étrangeté crépusculaire des grands paysages américains, leur solennité parfois plus morbide que rassurante, rappelant que la civilisation qui les perturba d’une route ou d’une station-service durera moins longtemps que le vent dans les canyons.

C’est cette nostalgie-là qui sourd de la moue de Lana, cette impression que rien n’a vraiment d’importance puisque tout est déjà usé, ou mort. Disparue, la robe blanche de la serveuse de restaurant destinée à devenir star («White Dress»); évaporées, les fumées des avions qu’un virus a mis au sol. À l’agonie, cette histoire d’amour «qui n’a plus besoin de fleurs» («Breaking Up Slowly»). Demeurent les montagnes qu’on célèbre avec une révérence presque religieuse («Yosemite») et le sentiment de liberté qu’elles procurent («Wild at Heart»), entre force et grâce, l’exacte métaphore de l’art de Lana.