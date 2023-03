Football – Coup d’envoi – Sur la route de l’Euro, la Suisse n’a pas que la qualification à gagner Cartographie des enjeux qui doivent animer l’équipe nationale durant l’année 2023. Tout commence samedi (18 h) contre la Biélorussie à Novi Sad. Valentin Schnorhk - Novi Sad (Serbie)

Sous les yeux de Murat Yakin (au fond), l’équipe de Suisse doit prendre la bonne direction pour lancer sa campagne de qualification à l’Euro 2024, samedi. KEYSTONE/Urs Flueeler

C’est donc là, à Novi Sad, dans un stade vide, sur une pelouse que l’on a peiné à entretenir, que s’écrit l’après. Il n’y a peut-être pas mieux pour marquer la transition et oublier le Qatar, pour se dire que cette fin d’année 2022 était une autre aventure et se convaincre que l’équipe de Suisse aura encore une chance d’écrire son histoire. Puisque la génération Xhaka en a fait une obsession, et qu’elle pèse toujours autant en ce mois de mars (malgré les absences de Shaqiri, forfait, et de Seferovic, qui n’a pas été retenu), il convient de lui accorder ce crédit. Il semble tout de même être le dernier pour beaucoup.