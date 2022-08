Rivalité dans le basket suisse – Sur la scène du 3x3, Lausanne n’est plus seul Alors que le World Tour fait escale à Ouchy dès vendredi, l’approche des JO 2024 suscite la convoitise de deux équipes romandes: Lausanne et Fribourg. Pierre-Alain Schlosser

L’arrivée de Fribourg va mettre une certaine pression sur Westher Molteni et Lausanne. FIBA3X3

Lausanne-Sport n’est plus la seule équipe de basket 3x3 capable d’aller aux Jeux de Paris. Depuis sa création en octobre dernier, Fribourg affiche ses ambitions. L’équipe emmenée par Natan Jurkovitz souhaite s’installer au rang de meilleure équipe du pays et représenter la Suisse aux JO de 2024. Des ambitions identiques à celles de Lausanne et qui créent une vive concurrence dans le milieu.