Un été au zénith (1/41) – Sur le béton du solarium de Bellerive, les bronzées font des selfies Reportage à Lausanne auprès des adeptes de la bronzette, un petit monde qui évolue au gré des us et coutumes connectés de la nouvelle génération. Catherine Cochard

Dès qu’elles le peuvent, Ermina (à gauche) et Fatma entretiennent leur hâle au solarium de Bellerive. Florian Cella/24heures

«Au solarium, petit Lausanne transposé dans un pays bleu, on s’étale ou l’on se pavane en papotant à qui mieux mieux.» C’est ainsi que dans l’édition du 17 juillet 1937 de la Feuille d’avis de Lausanne, vénérable ancêtre de «24 heures», on vantait Bellerive-Plage et son bain de soleil, une semaine après l’ouverture du complexe au public.

L’éloge à Bellerive-plage publiée le 17 juillet 1937 dans la Feuille d’avis de Lausanne, une semaine après l’ouverture de complexe au public. DR

Près de 85 ans plus tard, par un mercredi brûlant de la fin juin, la langue de béton de près de 2500 m² a gardé son charme urbain intact. Mais les us et coutumes de son public tendent à évoluer. Paroles de vétérans. Si autrefois le solarium faisait partie des lieux de rencontres des gays de la région, depuis quelque temps ils semblent avoir délaissé la terrasse minérale. «Ils se regroupaient volontiers à l’extrémité ouest, un peu à l’écart, pour bronzer et papoter à l’aise, raconte Daniel, 57 ans et qui vient à Bellerive depuis une trentaine d’années. Aujourd’hui, on n’en voit plus autant.»

Bellerive-plage, bijou fonctionnaliste né au bon moment Afficher plus Le complexe sportif et balnéaire de Bellerive-Plage est l’œuvre de l’architecte lausannois Marc Piccard. Bijou d’architecture fonctionnaliste, la forme du bâtiment en béton armé inauguré le 10 juillet 1937 est dictée par son usage. La rotonde permet de pénétrer dans l’enceinte et de distribuer le public vers les vestiaires (un étage pour les femmes, un autre pour les hommes), les pelouses et les bassins. Ou, via l’escalier principal en colimaçon, d’accéder au restaurant puis, de là, au fameux solarium. Doté d’une pergola et de douches, le bain de soleil occupe le toit de la structure et se déploie sur plus de 2500 mètres carrés. La naissance de Bellerive-plage s’inscrit dans une période ultra-favorable à ses activités: la société d’alors s’ouvre aux loisirs et la médecine considère le soleil comme un remède à tout, dépression, pneumonie, diabète et même constipation. Construit entre 1936 et 1937 dans un contexte de crise économique, le chantier du complexe n’avait admis aucune machine pour favoriser l’emploi. En 1962, Marc Piccard est chargé d’agrandir le site, en vue de l’exposition nationale suisse de 1964. Une partie du lac est remblayée pour aménager l’extension et deux nouveaux bassins sont créés. Puis en 1993, des rénovations méticuleuses sont confiées aux architectes Inès Lamunière et Patrick Devanthéry.

«C’est comme s’ils avaient disparu», confirme Marlène, qui chaque été depuis 40 ans vient ici se dorer la pilule. Qu’est-ce qui a bien pu les faire fuir? «Auparavant, les moins de 16 ans ne venaient pas ici, se rappelle la Lausannoise de 79 ans. Or depuis une dizaine d’années, ils montent, dérangent les personnes qui bronzent en faisant du bruit et en écoutant leur musique. Et ils cassent les transats.»

Sacrilège! Mis gracieusement à disposition des héliophiles, les transats sont une institution, un luxe très apprécié. «Moi qui vis à Nyon depuis déjà pas mal de temps, si je continue de venir ici c’est pour ce genre de petit plus, ajoute Daniel. Et comme je n’aime pas rester immobile toute une après-midi, sur le solarium je peux facilement faire les cent pas, la terrasse est si longue.»

En 2002, le solarium faisait partie des lieux de rencontres connus des gays de la région. «Y a de jolies bêtes», s’exclamait un habitué de la terrasse dans ce reportage. RTS - Temps Présent

Daniel le Nyonnais en profite-t-il, au passage, pour jeter un coup d’œil aux beautés qui se prélassent? «Non, même pas.» Le solarium ne serait plus le lieu pour voir et être vu? «Oh oui, ça mate toujours beaucoup!» confirme Marlène, qui ne fréquente Bellerive que pour son solarium, ne daignant même pas plonger un orteil dans l’eau chlorée. «Tout le monde reluque tout le monde», rebondit un voisin de transat.

Béton instagrammable

Marlène préférait le temps où le solarium était réservé aux adultes mais n’imagine pas une seule seconde céder sa place au soleil. «Moi qui fais du sein nu, je vois souvent des ados qui essaient de me prendre en photo. Parfois, ils se font pincer par les employés, mais pas toujours. Bon, tant que je ne finis pas sur les réseaux sociaux, ça va!»

Ouvert depuis 1937, le solarium est un petit monde à part où chacun mène sa vie sur son transat. Florian Cella

Les réseaux sociaux. Sur le solarium aussi, ils s’imposent. «C’est devenu très à la mode de se prendre en photo ici pour montrer son bronzage sur Instagram», décrypte une jeune femme qui préfère rester anonyme. Deux naïades non loin de là prennent justement la pose, à quelques mètres d’une grappe de garçons âgés de 12 à 14 ans qui gloussent en les regardant. Une scène qui se répète quasi à l’identique au fil du béton et de l’après-midi. Il y a quelque chose de touchant dans ces ricanements préadolescents à la fois intrigués mais assez mal à l’aise face à la nudité de filles plus âgées.

Une grève plus féminine

Les gays venant moins, la fréquentation du solarium s’est beaucoup féminisée, nous expliquent plusieurs habituées. En ce mercredi après-midi, on a estimé que le public du bain de soleil était composé à 90% de femmes. Parmi lesquelles Marisa, qui n’y était pas revenue depuis de nombreuses années. «C’est ici que je révisais mes cours et bouquinais quand j’avais 18 ans», se souvient-elle. Cet après-midi, elle accompagne sa fille Lara, qui à 16 ans commence à prendre goût aux séances de bronzette. Mais pas que pour les UV. «Nous, on vient justement ici entre copines pour être tranquilles. Les garçons de notre âge n’aiment pas rester inactifs au soleil, ils préfèrent jouer au foot dans la pelouse.»

Marisa avait ses habitudes quand elle avait 18 ans. À présent, c’est sa fille Lara qui vient régulièrement entre copines se dorer la pilule et refaire le monde. Florian Cella

Bien dans sa peau bronzée

À quelques dalles de là, Fatma, 21 ans, et Ermina, 22 ans, se considèrent volontiers comme de ferventes adeptes de la bronzette, ceci depuis près de quatre ans. «Le solarium, c’est là où on passe le plus clair de notre temps en été, admet la première. Quand on est bronzées, on se sent mieux dans notre corps, on a moins besoin d’artifices.»

«Ils écrivent: «Je t’ai vue à Bellerive. Viens me dire salut la prochaine fois!» Fatma et Ermina

Ce qui n’exempte pas les deux bonnes copines de «se mettre jolies» quand elles se rendent à Bellerive. «On ne va pas arriver pas soignées. On fait un minimum attention. Au maquillage, au choix du maillot.» Dans le but de séduire? «Même pas. C’est d’abord pour se plaire à soi, nuance Fatma. J’ai du reste l’impression que les garçons matent moins qu’avant. Qu’ils n’osent plus le faire.» «Souvent, ce qui se passe, c’est qu’ils te retrouvent sur Instagram, après coup, ajoute Ermina. Ils écrivent: «Je t’ai vue à Bellerive. Viens me dire salut la prochaine fois!» C’est comme ça que ça se passe aujourd’hui.» Et durant l’hiver, que font-elles sans soleil? «On attend que ça passe», rigolent-elles.

Êtes-vous «bronzomane»? Afficher plus Appelée «tanorexie» ou «tanoholisme» (de l’anglais to tan, bronzer), la bronzomanie est une dépendance comportementale dont on parle rarement. Le corps exposé aux rayons ultraviolets produisant davantage d’endorphines, les tanorexiques recherchent en permanence leur shoot, comme les addicts avec les drogues. Ce trouble a été décrit pour la première fois en 2005 par la dermatologue Molly M. Warthan. La doctoresse a mené une étude à Galveston, au Texas, sur 145 fanas de plage qu’elle a soumis au questionnaire CAGE – qui permet de détecter l’alcoolisme – mais en adaptant les questions à l’exposition au soleil. Près de 26% des sujets présentaient une dépendance. Se faire du hâle Les personnes touchées sont majoritairement des femmes de 25 à 40 ans. Elles s’exposent aux UV, naturels ou en cabine, à longueur d’année et quotidiennement. Dysmorphophobiques, elles se considèrent toujours trop pâles alors qu’elles sont très bronzées, à la manière des anorexiques qui se trouvent trop grosses. On estime qu’il y a tanorexie lorsque le besoin de bronzer est quotidien et que les personnes remplacent toute activité – voir ses amis, déjeuner au restaurant, faire du sport – par une exposition aux UV. Peu importent les conséquences, l’envie est irrépressible. Autre élément qui doit alerter: la nécessité d’augmenter le nombre et la durée des séances pour retrouver la même intensité des effets.

Catherine Cochard est journaliste à la rubrique vaudoise et s’intéresse aux sujets de société. Elle produit également des podcasts. Auparavant, elle a notamment travaillé pour Le Temps ainsi qu’en tant que réalisatrice indépendante pour l'Université de Zurich. Plus d'infos @catherincochard

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.