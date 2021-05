Loi sur le CO 2 – Sur le climat, le PLR a un souci de crédibilité avec sa base Alors que le parti est un des artisans du texte et mène la campagne du oui, la moitié de son électorat est prête à tout mettre à la poubelle. Malaise. Florent Quiquerez , Berne

Petra Gössi incarne le «virage vert» entamé par le PLR. La présidente saura le 13 juin si elle est suivie par la base. KEYSTONE

Faut-il parler de «virage» vert ou de «mirage» vert? Avant les élections fédérales de 2019, le PLR - par sa présidente Petra Gössi - avait annoncé un tournant écologique, accrédité ensuite par un vaste sondage interne. La loi sur le CO 2 , soumise au vote le 13 juin, est le fruit de cette «révolution». Or, selon les premières tendances, le décalage est immense entre la base du PLR et ses représentants politiques.

Premier coup de froid, l’enquête de Tamedia (éditeur de ce contenu). Publiée il y a une semaine, elle montrait que 59% des sympathisants PLR étaient prêts à s’opposer à la loi, contre 38% qui la soutenaient. Le sondage de GfS publié vendredi est plus optimiste. Mais avec 48% de non et 47% de oui, le camp des adversaires reste majoritaire au sein du PLR.