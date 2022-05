Pierin Vincenz est condamné à 3 ans et 3 mois de prison

Un contexte exigeant pour la troisième banque suisse et ses 3,6 millions de clients. Après avoir été secouée par le scandale de son ex-patron Pierin Vincenz, la banque Raiffeisen est confrontée à la hausse des taux hypothécaires, qui fait peser un risque sur le marché immobilier du pays.

Rencontre avec Thomas Müller, président du conseil d’administration du groupe Raiffeisen Suisse.

Vous êtes très présent dans le crédit hypothécaire et avez fait de gros efforts pour entrer dans la gestion de fortune. Où en êtes-vous?

Nous avançons rapidement. Dans le cadre de notre stratégie 2025, notre objectif est de réaliser plus de 30% de nos revenus avec la gestion de fortune et les placements, contre 24% aujourd’hui. Nous partons d’assez bas, car notre stratégie a été longtemps focalisée sur les affaires hypothécaires. Désormais, nous proposons des mandats de gestion à nos clients, qui ont très bien accueilli ce produit. Cela démarre très fort. Dans le domaine, notre masse sous gestion a plus que doublé à 6,5 milliards de francs.