Votre question sexo – «Sur le plan sexuel, je ne comprends pas ce qui me motive» L’expert, Nicolas Leuba, psychologue, psychothérapeute FSP, thérapeute du couple et spécialiste en sexologie SSS, vous répond. Nicolas Leuba

Image d’illustration Pixabay

«Ma compagne me pousse à lui décrire ce qui m’attire sur le plan sexuel, mais je ne sais pas quoi lui dire. Honnêtement, je ne comprends pas vraiment ce qui me motive.» – Charles, 47 ans

Réponse:

Vous n’êtes pas le seul à vous perdre dans les méandres d’Eros. Déjà, il s’agit d’un domaine subjectif et abstrait. Ces caractéristiques exigent deux capacités: l’introspection et la mise en mots. En effet, il vous faut regarder et sentir ce qui se passe dans votre monde intérieur afin d’identifier des pistes de réponses qu’il s’agira ensuite de verbaliser, ce qui n’est pas chose aisée. Ces deux compétences peuvent se développer, car elles résultent d’apprentissages qui ont été plus ou moins favorisés dans notre histoire personnelle.