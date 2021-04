La philo en s’amusant – «Sur le sexe, c’est le meilleur des philosophes!» «Lire Montaigne, c’est tomber sur un type bien», explique André Comte-Sponville qui le salue dans son «Dictionnaire amoureux». Interview. Cécile Lecoultre

André Comte-Sponville, 69 ans, est devenu un philosophe populaire en 1995, quand le professeur universitaire publie «Petit traité des grandes vertus». JOEL SAGET / AFP

Il y a un an, Michel de Montaigne (1533-1592) devenait le philosophe star de la génération Covid-19, une notoriété que relayait son confrère André Comte-Sponville en partant en campagne promotionnelle, son «Dictionnaire amoureux» sous le bras. Puis le fan du «plus grand écrivain français avec Victor Hugo» attrapa le virus. «Sévère… mais mon frère était mort du cancer 8 jours plus tôt. Il y a plus grave. J’ai accepté d’être mortel, c’est le travail de la philosophie depuis 25 siècles. Je n’ai pas peur de la mort et je m’étonne d’ailleurs, de voir cette angoisse chez les gens de ma génération.» Interview d’un vaillant convalescent.