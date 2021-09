20 ans après – Sur les débris du 11 Septembre, le nouveau poumon vert de New York Le Freshkills Park, à Staten Island, repose sur la gigantesque décharge qui a accueilli les décombres des tours jumelles. Lieu de mémoire et de résilience des New-Yorkais. Kessava Packiry, New York

Vue de Manhattan depuis le nord de Staten Island, où le plus grand parc de la ville est érigé sur des monticules de déchets et plusieurs couches de terre. AFP



Il y a quelque chose de troublant à admirer au loin les gratte-ciel de Manhattan, où se découpe le One World Trade Center, puis à se retourner et observer au-delà des herbes ce monticule vierge de végétation, où reposent les débris du 11 Septembre. Le sommet de la partie nord du parc des Freshkills, à Staten Island, a cette particularité émouvante d’offrir une vue imprenable sur le présent, et sur un passé enfoui avec toutes ses douleurs. Mais les monticules des Freshkills, avec leurs étendues de verdure, suggèrent avant tout un regard tourné vers le futur.