Législatives en France – Sur les marchés du Var, bataille à mort entre Zemmour et le RN Eric Zemmour mène campagne dans la région de Saint-Tropez, une terre favorable à ses thèses identitaires. Mais il doit affronter un candidat du RN de Marine Le Pen. Théophile Simon Bormes-les-Mimosas et Besse-sur-Issole (Var)

Eric Zemmour sur le marché de Bormes-les-Mimosas, accompagné de sa plus proche conseillère, Sarah Knafo, et de son suppléant. 18 mai 2022.

«Waouh, c’est beau ici!» Dans les petites ruelles ocre de Bormes-les-Mimosas, Eric Zemmour découvre les charmes de sa circonscription varoise. Le teint hâlé et la chemise ouverte, l’ex-candidat à la présidentielle déambule sur le marché du petit village perché en surplomb de la Méditerranée. Une foule de badauds se forme autour de lui, le congratule et réclame des selfies entre les stands de saucissons provençaux et de calissons.