Déchets en montagne – Sur les pistes de Villars, les skieurs ont pris les bons réflexes

Le petit tour sur le plat de Bretaye effectué avec Marc-Henri Duc est plutôt rassurant: l’heure du pique-nique vient de se terminer, mais pas de déchets à l’horizon. «Quand on voit que des milliers de personnes transitent ici – c’est «le» point de rendez-vous du domaine skiable –, on se dit que la très grande majorité des gens se montre respectueuse», commente le directeur de l’École suisse de ski (ESS) villardoue.

Tel n’a pas toujours été le cas. «Il y a une quinzaine d’années, on découvrait une couche de 5 à 10 cm de détritus sur le plat au printemps, se souvient Marc-Henri Duc. Il fallait faire monter un camion-poubelle; aujourd’hui, on ramène trois sacs…» Alertée à l’époque par une commerçante de Bretaye, la société Télé Villars-Gryon (aujourd’hui Télé Villars-Gryon-Diablerets ou TVGD) a engagé deux concierges. «Ils sont payés par les acteurs de ce secteur – les deux écoles de ski, les restaurants, TVGD –, explique le directeur de l’ESS. On peut aussi remercier les parents, les écoles, la presse: le message est passé, les gens ont pris les bons réflexes.» Les écoles de ski font aussi leur part, sensibilisant les enfants et veillant à garder les abords des places de jeux propres, grâce à un personnel technique sur le qui-vive.