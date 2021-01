Covid-19 – Sur les pistes vaudoises, les skieurs ont bien joué le jeu Le respect des mesures sanitaires dans les stations du canton est satisfaisant. A Villars toutefois, la panne d’une remontée a formé un agglutinement regrettable.

Les stations de ski vaudoises ont dans l'ensemble bien respecté les normes sécuritaire et sanitaires liées au coronavirus (archives). Keystone/VALENTIN FLAURAUD

Le canton de Vaud tire un bilan positif de la situation sécuritaire et sanitaire dans les stations de ski durant les Fêtes. Les plans de protection ont été globalement très bien appliqués. Seul Villars a écopé d’un avertissement.

«Dans les grandes lignes tout s’est bien passé, notamment durant les deux journées les plus fréquentées du 26 et 30 décembre. Les plans et mesures de protection ont été respectés par les responsables des stations de ski», a affirmé à Keystone-ATS Denis Froidevaux, chef de l’Etat-major cantonal de conduite (EMCC).

«Les stations ont fait un travail de qualité et les gens ont joué le jeu» sur les pistes et aux remontées mécaniques, observe-t-il. Il n’y a «pas eu de dérapages» ou de problèmes majeurs dans l’ensemble. Seuls quelques skieurs ayant refusé de porter le masque ont dû quitter les pistes sur-le-champ, selon lui.

Panne et longue file d’attente à Villars

Le seul couac signalé concerne Villars. En raison d’une panne d’une installation de ski la semaine dernière, une importante queue s’est formée avec des distanciations qui n’étaient plus respectées. L’EMCC a ainsi donné un avertissement à la station, soit l’étape avant l’obligation de fermeture, indique Denis Froidevaux.

Il précise que, depuis, les responsables ont pris des mesures adéquates avec la mise en place d’un dispositif sécuritaire immédiat en cas de panne d’une installation de ski.

Denis Froidevaux remarque aussi que tout s’est globalement bien passé dans les restaurants et buvettes sur les domaines skiables, avec des plans de protection là aussi bien appliqués et respectés.

Avec les Grisons, le Valais, Berne, Fribourg et le Tessin, Vaud fait partie des canton qui ont maintenu leurs stations de ski ouverts pendant les Fêtes de fin d’année.

ATS