Visite illuminée à Lausanne – Sur les rayons de Daniel Schlaepfer Le «sculpteur de lumière» ouvre son antre du Flon pour une exposition pleine de bonnes ondes. Boris Senff

Daniel Schlaepfer, artiste de la lumière dans son atelier aux Côtes de Montbenon, au Flon. 24 heures/Odile Meylan

Pousser la porte de l’atelier lausannois de Daniel Schlaepfer, aux Côtes de Montbenon 10 au Flon, c’est pénétrer dans une petite caverne d’Ali-Baba où se déploient toutes sortes de trésors lumineux et autant de défis optiques. Le «sculpteur de lumière» a beaucoup oeuvré de concert avec l’architecture ou les environnements urbains, redessinant des façades par son art de l’éclairage ou de la réflection – la grande baie vitrée du Vinorama de Rivaz et ses 6000 petits miroirs en laiton et en acier inoxydable composant un motif de feuilles de vignes – ou inscrivant des évocations merveilleuses et végétales à l’intérieur des bâtiments – la coupe d’un tronc d’un séquoia centenaire intégrée à la cage d’escalier du collège du Martinet, à Rolle.