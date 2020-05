Distribution alimentaire – Sur les réseaux, une erreur de Migros crée la polémique L’entreprise s’est attribué la création de la Caravane de Solidarité. L’association s’insurge. Migros explique qu’il s’agit d’une erreur de traduction. Lorraine Fasler

Distribution de colis alimentaires assurée par l’association genevoise Caravane de Solidarité, en mai. (Photo d’archives.) Laurent Guiraud

C’est ce qui s’appelle un «bad buzz», soit un bouche-à-oreille négatif qui a pris de l’ampleur sur les réseaux sociaux. L’objet de la polémique: un post Facebook publié lundi soir par Migros expliquant que Migros Genève et l’industrie Migros avaient «fondé ensemble l’association Caravane de solidarité» et qu’elles avaient distribué à la patinoire des Vernets «2000 sacs de courses remplis d’aliments tels que pâtes, rösti et biscuits» (cit.). L’association Caravane de Solidarité s’est insurgée mardi sur sa page Facebook.