C’est un jeu de dupes auquel les ados adeptes de rap s’adonnent partout sur la planète. Il consiste à se donner des airs de caïd qui a connu les affres de la rue et de la pauvreté avant d’accéder, par des moyens peu reluisants comme le trafic de drogue, au sommet de la pyramide.

À la Bourdonnette comme ailleurs, les jeunes rappeurs truffent leurs vidéos de mises en scène et références qui confèrent à leur quartier un air de dangereuse cité française en proie aux flammes. Au niveau du scénario et des visuels, il n’y a que peu, voire pas de différences entre un clip tourné aux Minguettes à Lyon ou une production «D’la B».

Mais dans les faits, le feu n’attise ni les poubelles ni les esprits des gens de la Bourdonnette. L’agression qui s’y est déroulée en septembre – bien que très violente – était «particulière et fortuite» selon les mots du municipal Pierre-Antoine Hildbrand. Il n’y a pas de tensions particulières au sein du quartier, la situation est calme, comme s’acharnent à le répéter la police, les habitants et même les rappeurs quand ils sortent de leur rôle de composition.

«Il serait faux de dire que les rappeurs sont les seuls à façonner la mauvaise réputation de la Bourdonnette. Ce sont surtout ceux qui n’y vivent pas – et n’y ont probablement jamais mis les pieds – qui entretiennent cette piètre image.»

Néanmoins, il serait faux de dire que les rappeurs sont les seuls à façonner la mauvaise réputation de la Bourdonnette. Ce sont surtout ceux qui n’y vivent pas – et n’y ont probablement jamais mis les pieds – qui entretiennent cette piètre image, notamment via des commentaires sur les réseaux sociaux. On ne reproduira pas ici les propos racistes à l’encontre des habitants du quartier qui pullulent sous les articles relatant l’agression de septembre.

La mauvaise réputation tenace de la Bourdonnette est un symptôme, parmi tant d’autres, de ce que la désinformation en ligne est capable de créer dans le réel. Non seulement répréhensibles au regard de la norme pénale contre la discrimination et incitation à la haine, ces commentaires ne reposent surtout sur aucun fait ni statistique. Ces déversements doivent par conséquent être considérés et combattus pour ce qu’ils sont: des «fake news» qui visent à manipuler l’opinion.

Le quartier et ses habitants méritent bien mieux que la haine d’énergumènes retranchés derrière leur écran et bien souvent aussi derrière un pseudo. Leur parole ne relève ni du débat ni d’un prétendu courage politique.

Catherine Cochard est journaliste à la rubrique vaudoise et s’intéresse aux sujets de société. Elle chapeaute les vidéos de 24 heures et produit également des podcasts. Auparavant, elle a notamment travaillé pour Le Temps ainsi qu’en tant que réalisatrice indépendante pour l'Université de Zurich. Plus d'infos @catherincochard

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.