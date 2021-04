Cyclisme – Sur les routes romandes, Stefan Küng sera libre de gagner Le Thurgovien aborde avec confiance et ambition le Tour de Romandie, dès mardi. À chaque fois qu’il y participe, il y remporte une victoire d’étape. Simon Meier

Stefan Küng vise une quatrième victoire d’étape sur le Tour de Romandie. Gian Ehrenzeller/Keystone

À l’autre bout du fil, Stefan Küng a des fourmis dans la voix. Le Thurgovien de 27 ans, qui a remporté dimanche passé la première course à étapes de sa carrière au Tour de Valence, aborde dès mardi le Tour de Romandie avec la confiance de celui qui carbure. Frustré d’un Paris-Roubaix dont il faisait grand cas et qui a été repoussé à octobre, le rouleur de la formation Groupama-FDJ compte bien afficher sa pleine fine sur les routes romandes.

«J’aime courir en Suisse, et les occasions sont rares, donc cela me tient particulièrement à cœur de briller sur ces routes qu’en général je connais depuis les courses de juniors, s’exclame celui qui avait notamment remporté le prix des Vins Henri Valloton à Fully en 2009. J’adore le Tour de Romandie: je l’ai disputé à trois reprises et j’ai remporté une étape à chaque fois, dont ma première sur le World Tour.»