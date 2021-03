Plus de 1700 représentations sacrifiées, des dizaines de spectacles dans l’attente fébrile d’un report, des productions tombées à jamais dans les limbes. Un an (ou presque) après la première fermeture des salles de spectacle et de concert, un premier bilan dévoile l’étendue des dégâts, économiques et émotionnels, dans le microcosme de la scène.

Au-delà des chiffres, notre enquête, menée auprès d’une vingtaine d’institutions vaudoises, permet de poser un constat: la pandémie a mis en exergue des questions de fond autour des enjeux sociétaux et financiers de la culture. Et la crise a allumé la mèche de débats ardents mais fondamentaux.

Comme une rengaine, l’éternelle question des modèles de subvention est plus vive que jamais. Si les institutions les plus subventionnées ont (relativement) limité les dégâts, les salles plus modestes, dépendantes des recettes de billetterie, rabotent des budgets déjà ténus.

Pour les acteurs culturels, la quête de soutiens financiers, complexe pour ne pas dire sibylline, a révélé un statut bigarré et précaire des travailleurs. Une fois la tempête passée, il s’agira de sauter sur l’opportunité de définir, enfin, un véritable statut d’intermittent du spectacle.

La crise a surtout révélé les fissures organisationnelles d’un milieu hétéroclite où chaque lieu, chaque individu, chaque compagnie ou association a ses spécificités. Malgré ces disparités, les institutions et acteurs culturels ont fini par unir leurs forces pour porter leurs revendications d’une seule voix. Au fil des mois, brandissant leurs revendications sous le slogan punk «No culture, no future», ils ont réussi à créer un véritable lobby. Plus timidement que les restaurateurs, certes, mais leurs efforts commencent à porter leurs fruits.

Derrière cette agitation se cache une question épineuse mais fondamentale. La culture, essentielle ou accessoire? Au-delà du lien qu’ils procurent, les arts vivants ont une valeur économique quantifiable. Laissons parler les chiffres. Selon l’OFS, la culture représente une entreprise sur dix en Suisse et le secteur compte pour 2,1% du PIB. N’oublions pas non plus que les pratiques artistiques en amateur, encadrées par des professionnelles, enrichissent elles aussi le substrat social (7,8% de la population suisse chante dans une chorale!). N’en déplaise aux esprits chagrins, le slogan punk a tout son sens: un monde sans culture se meurt.