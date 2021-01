Histoire de Covid – Sur les terres du variant anglais En débarquant en Angleterre le 19 décembre, notre journaliste n’imaginait pas qu’un jour plus tard, une mutation du coronavirus viendrait bouleverser l’ordre mondial et accessoirement son Noël. Frédéric Thomasset

Illustration: Frédéric Thomasset

Au moins, je pourrai dire que je l’ai vécu. Que je lui ai même survécu. Le variant anglais, la souche «de tous les dangers». Source de bien des inquiétudes au moment de mon séjour – mon récit débute le 19 décembre – motif de nombre de craintes depuis mon retour. Et si à aucun moment, je n’ai moi-même vraiment été menacé – j’ai principalement vécu mon aventure depuis un canapé – j’imagine que cette histoire mérite d’être racontée. Le récit de deux semaines historiques où Covid-19 et Brexit ont cohabité, et auxquelles j’ai bien malgré moi été mêlé. Un conte de Noël en cinq épisodes très légèrement décalés.