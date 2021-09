Découvrir la Suisse autrement – Sur les traces de James Bond en Suisse Le 30 septembre, 007 sera de retour avec «No time to die». À cette occasion, flash-back sur les différents tournages de James Bond en Suisse. Départ en Aston Martin, pour un road trip à travers les décors alpestres traversés par le plus célèbre des agents secrets! Isabelle Jaccaud, Travelcontent

Sean Connery debout à côté de sa voiture, faisant le guet au-dessus des nombreux virages en épingle à cheveux , au col de la Furka. U n long virage est immortalisé dans cette scène et porte encore aujourd ’ hui le nom de "Virage Goldfinger, James Bond". DR

«Goldfinger», 1964

Martin Wabel Alain Rumpf DR 1 / 4

Le pitch: James Bond poursuit Goldfinger sur une route étroite et escarpée. On aperçoit Sean Connery debout à côté de sa voiture, faisant le guet au-dessus des nombreux virages en épingle à cheveux. Puis il crève les pneus de la voiture de la séduisante Tilly Masterson et l’emmène à Andermatt à bord de son Aston Martin DB5.

Le lieu: un long virage, du côté uranais du col de la Furka, est immortalisé dans cette scène et porte encore aujourd’hui le nom de "Virage Goldfinger, James Bond". C’est sur la route entre Hospental et Realp, pittoresque village uranais aperçu en arrière-plan, que l’espion crève les pneus de la voiture de Tilly. Environ 5 km après Realp, un parking permet de s’arrêter sur ce lieu mythique pour les fans et de se pencher prudemment pour observer les virages qui se succèdent.