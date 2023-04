Bovins en scène – Sur leur 31, les plus belles laitières vont défiler à Bière Cent quatre-vingts vaches seront en lice ce samedi 8 avril sur la place d’armes. L’occasion, pour les éleveurs, de partager une passion qui fédère le pied du Jura. Lucas Philippoz

Le comité d’organisation attend plus de 180 vaches samedi à la place d’armes de Bière, un événement de taille pour les éleveurs du pied du Jura. 24HEURES/LUCAS PHILIPPOZ

Le rendez-vous est attendu avec impatience par la quarantaine d’éleveurs du pied du Jura qui y participeront. Organisée tous les neuf ans, l’exposition régionale des vaches laitières réunira cette année quelque 180 reines de beauté, le 8 avril, sur la place d’armes de Bière. De race holstein, red holstein, Swiss Fleckvieh, normande et montbéliarde, toutes se mesureront dans diverses catégories. «C’est une compétition, mais ça reste convivial et bon enfant», précise Simon Pittet, membre du comité d’organisation et éleveur à Cottens.