Votations fédérales du 27 septembre – Sur l’immigration et les avions de combat, les jeux sont faits Selon notre sondage, le suspense est terminé pour trois scrutins sur cinq. Concernant la loi sur la chasse, les deux camps restent au coude-à-coude. Arthur Grosjean

Fanny Chollet, première femme pilote de chasse dans l’armée suisse, participe activement à la campagne. KEYSTONE

Dans une dizaine de jours, la Suisse vivra son super dimanche politique. Les votants doivent trancher cinq questions, dont deux gros morceaux: la résiliation de la libre circulation des personnes (LCP) avec l’Union européenne et l’achat de nouveaux avions de combat pour l’armée. Les tendances? Le dernier sondage en ligne de Tamedia, réalisé le 10 et 11 septembre auprès de 20’000 personnes, ne laisse plus de place au doute. L’initiative populaire de l’UDC contre la LCP ne passera pas, tout comme le référendum de la gauche contre les jets.