Roland-Garros – Sur terre, Belinda Bencic a des doutes à balayer La Saint-Galloise, victorieuse dimanche pour son entrée en lice, n’a jamais passé plus de deux tours à Paris. Cette année, elle veut croire au déclic. Simon Meier Paris

Belinda Bencic serre le poing. En général peu à l’aise sur terre battue, la Saint-Galloise espère faire mentir les habitudes. KEYSTONE

Pour tout le monde, la terre tourne. Pour Belinda Bencic, elle revêt une fâcheuse tendance à glisser – dans le mauvais sens de l’expression. La Saint-Galloise de 25 ans ne l’a jamais caché et ses résultats non plus: la brique pilée n’est pas exactement sa tasse de thé. Alors chaque année, lorsque le circuit pose ses valises à Roland-Garros, se pose la même question, lancinante, à la fois porteuse d’espoirs un peu fous et de potentielles frustrations: «BB» parviendra-t-elle à surmonter ses réticences, à provoquer un déclic sur la surface ocre?