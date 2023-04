Curling – Surprise: la Suisse boutée hors de la course au titre mondial! Grosse déception pour la CC Trois-Chêne Genève, au Championnat du monde d'Ottawa. Les Helvètes, meilleur quatuor du Round Robin, ont chuté en demi-finale face à l'hôte canadien (7-5). Robin Carrel

C’est Geoff Walker et ses coéquipiers qui ont fini par lever les bras. keystone-sda.ch

Le curling helvétique ne réussira pas le doublé femmes/hommes cette année et c'est autant une surprise qu'une déception. Yannick Schwaller, Benoît Schwarz, Sven Michel et Pablo Lachat avaient terminé la ronde préliminaire en tête, avec une seule défaite au compteur, et s'étaient affirmés comme les favoris de l'épreuve. Mais ils sont tombés sur des Canadiens survoltés sur leur glace, en demi-finale.

La partie a longtemps ressemblé à une partie d'échec, les deux équipes ne laissant que peu d'ouverture aux adversaires. Il y avait 3-3 après six ends, 5-5 après huit manches et tout s'est joué lors d'une 10e partie qui a vu les illusions suisses de médailles d'or s'évanouir. Les Nord-Américains ont, en effet réussi alors un coup de deux fatal aux ambitions helvétiques.

Globalement, les Canadiens ont frôlé la partie parfaite, dans la nuit de samedi à dimanche. Brad Gushue, Mark Nichols, E. J. Harnden et Geoff Walker ont tous terminé avec plus de 90% de réussite dans leurs tentatives! Et comme les Helvètes ont été simplement ordinaires (entre 80 et 89% de succès), le verdict finale a été sévère pour la troupe genevoise.

Le CC Trois-Chêne Genève devra donc se contenter de batailler dimanche pour le bronze contre l'Italie, la seule formation à l'avoir battu dans le Round Robin. Les Transalpins ont été éliminés par l'Ecosse au bout d'une partie intense, perdue 9-8 dans le end supplémentaire!



