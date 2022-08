Transition énergétique – Surprise: le potentiel éolien vaudois serait décuplé Une étude mandatée par l’Office fédéral de l’énergie fait décoller les prévisions, avec un millier d’éoliennes sur toute la Suisse. Berne et Vaud figurent en première ligne. Erwan Le Bec

En 2016, sur la base de la nouvelle carte des vents, l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) imaginait le potentiel de production du canton à 1100-1500 GWh/a, juste devant Berne, faisant du ciel vaudois le pilier du mix énergétique national en matière d’éoliennes. En 2019, la nouvelle carte des vents, affinée, se montrait plus mesurée, avec des estimations localement revues à la baisse.

Ce mardi, l’OFEN a remis ça. Une nouvelle étude mandatée à Meteotest AG (déjà à l’origine des données précédentes) fait littéralement bondir toutes les prévisions. Si le ciel bernois est désormais le plus prometteur du pays, celui du canton de Vaud passe à un potentiel de 5929 GWh/a. C’est 5 à 10 fois les objectifs retenus actuellement par l’État, qui louvoie entre 500, 750 et 1100 GW/h annuels…

De quoi faire rêver le Canton? Pas forcément, réagit le chargé de communication de la Direction générale de l’environnement, Denis Rychner. «Il est nécessaire de prendre ce nouveau calcul avec beaucoup de précautions. La prise en compte de l’évolution de la technique est à saluer. En revanche, constatons que les forêts et les inventaires IFP ont été intégrés sous certaines conditions, ce qui constitue certainement une part importante de la hausse du potentiel. Or, dans ces périmètres, la pesée des intérêts est particulièrement importante et exigeante à documenter.»

Des éoliennes dans les forêts

En effet, l’étude de l’OFEN se base toujours sur les données de vent de 2019, mais comparée à des modèles européens. Sont désormais utilisées dans les calculs des hélices de dernières générations, adaptées au plateau ou aux montagnes. Partant du principe que la loi sur l’énergie de 2017 accorde une importance nationale à certains projets de transitions énergétiques, l’étude imagine des parcs (un millier d’hélices en tout) également dans des zones autrefois considérées comme trop sensibles, comme des districts francs fédéraux, des parcs naturels, des forêts protectrices ou des surfaces d’assolement.

Le potentiel national est estimé à 29,5 TWh/a, contre 3,7 en 2012. Cette communication tombe alors que la loi sur l’énergie est en révision au niveau national, et également sur Vaud.

Dans un communiqué, les opposants de Paysage libre suisse ont dénoncé «une farce complète» et «un texte de 13 pages sorti tout droit de la cuisine du lobby éolien».

