Rentrée des hautes écoles – Sursis pour les étudiants sans pass Covid Si les hautes écoles imposent le certificat Covid à leurs étudiants, des aménagements seront prévus les premières semaines «pour leur laisser le temps de s’organiser». Mais jusqu’à quand? Emmanuel Borloz , Vincent Maendly

Lausanne, 6 septembre 2013, bâtiments de la HEP, haute école pédagogique, avenue de Cour, aula.(24HEURES/Philippe Maeder) VQH

À quelques jours de la rentrée, les hautes écoles du pays sont en ébullition. En cause, la décision du Conseil fédéral d’autoriser les institutions à imposer le certificat Covid pour assister aux cours en présentiel.

Incitation à peine voilée au vaccin, la mesure impose un véritable casse-tête logistique aux directions concernées.

Dans une lettre ouverte publiée dans la foulée, l’Union des étudiants et étudiantes de Suisse (UNES) invitait décideurs politiques et recteurs à «faire preuve de retenue et de fournir dans tous les cas une alternative numérique».