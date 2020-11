L’élue de Montreux Libre – Susanne Lauber Fürst se lance dans la course à la Municipalité Désignée par son parti, la conseillère communale de Montreux Libre veut s’investir dans la relance économique et un urbanisme de qualité. Claude Beda

Susanne Lauber Fürst est conseillère communale à Montreux depuis 2011. DR

«Je sais réunir des gens et rallier des majorités autour de projets», explique Susanne Lauber Fürst (55 ans). L’élue de Montreux Libre (ML) a été désignée par son parti comme candidate à l’élection à la Municipalité en mars 2021. «Elle est la candidate idéale, commente Emmanuel Gétaz, ancien candidat à la Municipalité et président de groupe ML au Conseil communal. Elle saura être à l’écoute des autres. Ses compétences sont remarquables. Et il faut au moins une troisième femme dans un Exécutif encore trop masculin.»

«Je sais réunir des gens autour de projets.» Susanne Lauber Fürst, conseillère communale à Montreux

Susanne Lauber Fürst est conseillère communale à Montreux depuis 2011 et présidente du parti depuis 2016. «C’est avec mon implication dans le nouveau projet de rénovation du Centre de Congrès 2m2c, accepté dans les urnes avec 76,7% de oui, que je me suis convaincue que je savais réunir et fédérer», commente l’élue.

À ses yeux, la prochaine législature s’annonce particulièrement difficile: «À la pandémie s’ajoute le récent refus du Tribunal fédéral de notre Plan général d’affectation communal (PGA). L’impact social et économique pour Montreux sera sans pareil. Pour la Municipalité, il s’agira de travailler de concert avec le Législatif et savoir dépasser les traditionnels a priori dogmatiques gauche-droite.» La candidate entend, notamment, s’investir pour la relance économique, un urbanisme de qualité, la durabilité, la sécurité et pour la vie des villages, dont celui de Brent où elle réside.

Mariée et mère de trois enfants, biologiste au bénéfice d’un brevet d’avocate, Susanne Lauber Fürst a notamment œuvré pour l’industrie agroalimentaire. Après avoir créé sa propre entreprise à Montreux, elle s’active aujourd’hui à la tête d’une start-up dans le domaine de la promotion des innovations, des sciences de la vie et des technologies vertes.