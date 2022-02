Arrestations à Genève – Suspectés d’un trafic international de drogues de synthèse

Un cocktail très dangereux Afficher plus

Le GBL comme le GHB sont régulièrement présentés comme les «drogues du viol». Mais le plus souvent, les consommateurs les utilisent dans un but récréatif. «Depuis 2016, le GHB/GBL connaît une nouvelle diffusion dans les clubs et discothèques, indique l’Office français des drogues et des toxicomanies dans «Le Figaro». L’usage du GHB/GBL concerne une population mixte (filles et garçons) et de plus en plus jeune (17-25 ans) qui fréquente les espaces festifs généralistes.»

Le GBL (gamma-butyrolactone), une fois ingéré, est transformé en GHB par l’organisme et provoque les mêmes effets que le GHB, mais ils apparaissent plus lentement et durent plus longtemps (3 à 5 heures contre 1 h 30 à 2 heures pour le GHB).

La crystal meth est la déclinaison la plus pure de méthamphétamine sous forme de cristaux, de capsules, de comprimés ou de poudre. Elle stimule le désir sexuel, le plaisir et la prise du risque. Depuis quelques années, elle envahit l’Europe, rapporte une enquête de la «NZZ am Sonntag».

En 2021, la police a démantelé un trafic de «meth»: deux Suisses auraient importé plus de 13 kg dans la région de Berne entre 2017 et 2019. Les cristaux blancs sont ainsi fumés chez soi et négociés de plus en plus par des réseaux organisés visant des consommateurs âgés entre 20 et 35 ans et qui ne sont pas issus du milieu de la nuit. La meth engendre une dépendance psychologique très forte. Sa consommation libère cinq fois plus d’«hormones du bonheur» dans l’organisme que la cocaïne. On se sent euphorique, courageux et efficace. Si, au départ, 1 gramme se vendait 400 fr., désormais il coûte de 150 à 250 fr., voire 80 fr. pour des quantités plus importantes, écrit la «NZZ».

La méthylmethcathinone est une molécule dérivée qui amplifie le désir et évacue tout sentiment de fatigue. Les substances psychoactives utilisées la plupart du temps durant les «sessions» de chemsex (contraction de chimie et de sexe) sont le GHB, les méthamphétamines et les cathinones, souvent accompagnés d’alcool et d’autres drogues comme l’ecstasy ou la cocaïne.