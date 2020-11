Mesures anti-Covid – Suspense autour du «Black Friday» et des nocturnes de fin d’année C’est toujours un sujet sensible, et ça l’est encore plus cette année. À la veille des ouvertures prolongées, syndicats, petits et grands commerçants, ont les yeux tournés vers le Canton. Face à des Fêtes qui promettent d’être à risque, il serait tenté d’intervenir. Erwan Le Bec

Lausanne – 17 décembre 2010 – Nocturnes à Lausanne. Ambiance dans les rues lausannoises. © Chris Blaser. VQH

D’ordinaire, le coup d’envoi du rush commercial des fêtes de fin d’année se prépare des mois et des mois à l’avance. Cette année, c’est moins de dix jours avant que la totalité des représentants de la branche et les syndicats ont été convoqués par le Canton.

Le Conseil d’État a pour rappel déclaré l’état de nécessité début novembre, disposant de suffisamment de compétences légales pour faire ouvrir ou fermer n’importe quelle activité sur sol vaudois pour motifs sanitaires. Il aura peu de temps pour trancher si la présence de milliers de clients, stressés, dans les magasins et dans les rues, les bras chargés de paquets, de champagne à prix cassé et de morceaux de dindes, doit ou non être légiférée en urgence au regard de la pandémie et des impératifs économiques. La fin d’année, c’est la période à ne pas manquer pour nombre de magasins qui font 30 à 40% de leurs chiffres annuels.