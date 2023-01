WEF 2023 à Davos – Svetlana Tikhanovskaïa compare son procès à une «farce» Mardi s’ouvrira le procès de la leader de l’opposition biélorusse, sans la principale intéressée. Car elle est en Suisse et y dénonce «une vengeance personnelle de Loukachenko».

La leader de l’opposition biélorusse en exil Svetlana Tikhanovskaïa rencontre le ministre finlandais des Affaires étrangères Pekka Haavisto. Jussi Nukari/Lehtikuva/AFP

L’opposante biélorusse en exil Svetlana Tikhanovskaïa a qualifié lundi de «farce» et de «vengeance» du président Alexandre Loukachenko son procès qui débute demain en son absence. Elle s’exprimait dans un entretien accordé à l’AFP à Davos.

Elle a par ailleurs qualifié les manœuvres militaires russo-bélarusses de «bluff» visant à détourner des forces de l’armée ukrainienne de la ligne de front de l’est du pays.

«C’est un grand honneur pour nous car pendant plus de 30 ans, le Bélarus a été comme un trou noir sur la carte de l’Europe.» Svetlana Tikhanovskaïa

«Ces procès ne sont pas du tout des procès. C’est du spectacle, c’est une farce, cela n’a rien à voir avec la justice» a dénoncé l’opposante exilée en Lituanie et en visite en Suisse. «C’est une vengeance personnelle de Loukachenko et ses acolytes, pas seulement contre moi mais aussi contre ses autres opposants», a-t-elle confié.

Pas de réponse de l’avocat

Confrontée à «une dizaine de chefs d’inculpation», dont la haute trahison et la conspiration en vue de prendre le pouvoir, elle a déclaré avoir contacté son avocat commis d’office, mais celui-ci n’a jamais répondu.

«Je ne sais même pas ce que mon soi-disant avocat fera demain dans ce tribunal, comment il me défendra», a-t-elle dit lundi. «Je ne sais pas combien de temps ce procès durera, combien de jours, mais je suis sûre qu’ils me condamneront à beaucoup, beaucoup d’années de prison», a-t-elle poursuivi.

«C’est un spectacle à destination du peuple du Bélarus, pour le menacer, pour lui dire: regardez l’armée russe est là, alors restez tranquilles, ne vous opposez à rien» Svetlana Tikhanovskaïa

L’opposante a également qualifié les exercices conjoints des forces aériennes organisés lundi entre la Russie et le Bélarus de «bluff» de la part de M. Loukachenko, qui a permis à la Russie d’utiliser son territoire pour organiser des attaques contre l’Ukraine.

«C’est un spectacle à destination du peuple du Bélarus, pour le menacer, pour lui dire: regardez l’armée russe est là, alors restez tranquilles, ne vous opposez à rien», a-t-elle jugé.

«Détourner l’attention»

L’objectif principal est selon elle de «détourner l’attention des soldats ukrainiens des points chauds de l’est (de l’Ukraine) vers la frontière du Bélarus» au nord.

«Nous étions considérés comme un appendice de la Russie» Svetlana Tikhanovskaïa

Svetlana Tikhanovskaïa, qui a revendiqué la victoire à l’élection présidentielle contestée de 2020 en Biélorussie, a déclaré être la première personne de son pays à participer au Forum économique mondial de Davos depuis 1992, soit deux ans avant l’arrivée au pouvoir de M. Loukachenko.

«C’est un grand honneur pour nous car pendant plus de 30 ans, le Bélarus a été comme un trou noir sur la carte de l’Europe: nous étions considérés comme un appendice de la Russie», a-t-elle dit.

Répression

Après l’élection présidentielle contestée de 2020, le régime biélorusse a réprimé des manifestations d’opposition historiques à coups d’arrestations massives, d’exils forcés et d’emprisonnements de militants et de journalistes. Selon le centre biélorusse Viasna de défense des droits humains, ce pays compte actuellement plus de 1400 prisonniers politiques.

Le mari de Svetlana Tikhanovskaïa, Sergueï Tikhanovski, avait été arrêté avant l’élection présidentielle de 2020, ce qui avait poussé son épouse à se présenter à sa place à l’élection. Il a été condamné en décembre 2021 à 18 ans de prison.

Les autorités judiciaires biélorusses ont annoncé lundi l’avoir en outre inculpé d'«insubordinationTikhanovski» à l’égard de l’administration pénitentiaire, une accusation passible de deux années de privation de liberté.

Le même jour a commencé le procès à huis clos du journaliste Andrzej Poczobut, figure de la minorité polonaise du Bélarus, qui encourt une peine de 12 ans de prison.

Au début du mois, le Bélarus a commencé à juger Ales Bialiatski, militant bélarusse pour la démocratie et co-lauréat du prix Nobel de la paix 2022, fondateur du centre Viasna. M. Bialiatski, qui est incarcéré, risque avec ses collaborateurs jusqu’à 12 ans de prison.

Des exercices militaires aériens russo-bélarusses ont par ailleurs débuté lundi au Bélarus, a indiqué Minsk, assurant qu’ils étaient de nature «défensive».

Ces manœuvres interviennent alors que Moscou s’efforce d’entraîner Minsk dans son action militaire contre l’Ukraine, selon nombre d’observateurs, le Bélarus servant déjà de base arrière aux forces russes.

ATS

