Musique classique – Svetlin Roussev, un violon affranchi Le musicien quitte le poste confortable de premier violon solo de l’OSR pour se lancer dans une carrière de soliste qui débute avec un album. Rencontre. Rocco Zacheo

Svetlin Roussev donnera prochainement un dernier concert d’adieu avec l’OSR au Victoria Hall. LAURENT GUIRAUD

Il a des allures de capitaine de bord en congé entre deux vols. Lunettes foncées, silhouette filiforme dans sa chemise blanche, foulée tranquille et voix discrète qui donne des indications précises à son interlocuteur à l’autre bout du smartphone. À vrai dire, ces apparences ne sont pas si éloignées de ce que vit ces dernières semaines Svetlin Roussev. Avec l’affaiblissement de la pandémie et la reprise des affaires musicales, l’artiste aligne les «gates» et les tarmacs des capitales européennes, où il enchaîne déjà des concerts à foison. Sa future vie, c’est déjà du présent; elle est là entre ses bagages, ses cordes et son archet.