Wimbledon 2023 – Svitolina sort la No 1 mondiale et passe en demie

Quatre ans après, Elina Svitolina retrouve les demies. AFP

L’Ukrainienne Elina Svitolina, 76e mondiale, a battu mardi la No 1 mondiale Iga Swiatek 7-5 6-7 (5/7) 6-2 et retrouvera les demi-finales de Wimbledon quatre ans après y être parvenue et neuf mois après avoir accouché.

Svitolina, également très touchée par la guerre en Ukraine, avait atteint les demi-finales à Wimbledon puis à l’US Open en 2019, son meilleur résultat à ce jour en Grand Chelem. Elle affrontera jeudi pour une première place en finale la Tchèque Marketa Vondrousova (42e).

Vondrousova a aussi réussi un exploit en battant la 4e mondiale, l’Américaine Jessica Pegula 6-4 2-6 6-4 pour se qualifier pour les demi-finales. La Tchèque a été finaliste à Roland-Garros en 2019.

