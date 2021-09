Lausanne est-il encore attractif? – Svoboda et le LHC vont désormais jouer leur crédibilité Avec le départ annoncé de Bertschy et le contexte dans lequel il s’inscrit, la question de l'attractivité du club se pose. Le boss assure qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Jérôme Reynard

Petr Svoboda et le LHC bâtissent un contingent qui, ils l’espèrent, les amènera au titre « dans les quatre à cinq ans ». VQH

Depuis que Christoph Bertschy est annoncé sur le départ à la fin de la saison, direction FR Gottéron, nous avons eu l’occasion de prendre le pouls de plusieurs supporters lausannois.

En termes de sentiments face à la situation actuelle, il y a un peu de tout.

Des avis tranchés, d’autres plus mesurés, qui naviguent d’un pôle (Petr Svoboda instaure un climat d’insécurité et est en train de détruire l’âme du LHC) à un autre (les propriétaires ont sauvé le club, ils savent ce qu’ils font et ont le mérite de ne pas entrer dans la surenchère).

À lire aussi: Pour le nouveau staff du LHC, l’union fait la force