Hockey sur glace – Svoboda: «Nous explorons plusieurs pistes pour nous renforcer» Le boss du LHC s’est exprimé sur le transfert de Cory Conacher au CP Berne. Et sur ses intentions d’ici à la clôture du mercato international. Jérôme Reynard

Petr Svoboda, co-propriétaire et directeur des opérations hockey du LHC. KEYSTONE

S’il fallait une preuve de plus indiquant que Petr Svoboda souhaite marquer le LHC de son empreinte (et qu’il affectionne les transferts de tout type), les départs de Robin Leone et de Cory Conacher - des joueurs recrutés par l’ancienne direction - sont venus le confirmer lundi. Le premier a filé du côté de Kloten tandis que le second a été cédé au CP Berne, qui a repris la totalité de son contrat (2023).

Alors que l’on répétait jour après jour que la profondeur d’effectif des Lions était un sacré atout, ces deux transferts sont venus contrebalancer la tendance. Voilà Lausanne avec un joueur de devoir et surtout un attaquant importé en moins (5 dont 2 défenseurs). Mais que les supporters vaudois soient «rassurés»: le mercato de Petr Svoboda sur la scène internationale n’est pas terminé et il devrait enregistrer une ou deux acquisitions d’ici à la fin du mois. «Nous avions des étrangers avec un profil similaire (ndlr: Conacher et Hudon) et Cory disposait d’un gros contrat, a commenté le boss du LHC, contacté mardi matin. Désormais, nous sondons le marché pour continuer à nous renforcer.»

Lausanne peut encore activer deux licences étrangères. «Nous cherchons au moins un attaquant.» Et un défenseur, dans le cas où le Québécois Mark Barberio devait être indisponible plus longtemps que prévu? «Mark va bien, il devrait faire son retour au jeu ce week-end, a répondu Petr Svoboda. Et je le répète: nous explorons plusieurs pistes pour nous renforcer.»

Celle qui menait au défenseur finlandais Otso Rantakari (ex-Davos et Bienne) lundi soir encore s’est refroidie, selon nos informations. Blessé avec sa sélection, il pourrait subir une intervention chirurgicale.