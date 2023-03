Abo Art et horlogerie – Swatch met les chefs-d’œuvre à portée de tous les poignets La marque vient de lancer ses nouvelles montres issues de collaborations avec le MoMA, du Louvre Abu Dhabi, de la Galerie des Offices et de Magritte.

De gauche à droite, les deux modèles Swatch X MoMA avec des toiles de Roy Lichtenstein, les deux Magritte, la Swatch X Louvre Abu Dhabi figurant un extrait d’une toile d’Hokusai et les deux pièces dédiées à Botticelli. SWATCH

Jeudi, «24 heures» répondait à l’invitation de la marque Swatch et assistait à Lisbonne au lancement des nouvelles collections «Swatch Art Journey». Collaborations entre la maison horlogère et les plus grands musées du monde, cette ligne met les œuvres iconiques de ces institutions au poignet des consommateurs.