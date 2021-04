Résultats du premier trimestre – Swiss affiche une perte de 201 millions de francs Le chiffre d’affaires de la compagnie aérienne a baissé de plus de deux tiers à 299,6 millions. Les restrictions de voyage à cause de la pandémie du Covid-19 se font sentir.

Durant le premier partiel, Swiss a effectué 4429 vols, 83,8% de moins qu’au 1er trimestre 2020. Keystone

La compagnie aérienne Swiss a encore été fortement entravée par la crise du coronavirus au 1er trimestre 2021. La filiale de Lufthansa affiche une perte de 201 millions de francs. Les passagers sont restés aux abonnés absents et la société examine maintenant de nouvelles mesures.

Durant le premier partiel, Swiss a effectué 4429 vols, 83,8% de moins qu’au 1er trimestre 2020. Le nombre de passagers est resté au plus bas, à 290’000 environ, soit plus de 90% de moins que l’année dernière à pareille époque. Ces chiffres reflètent le maintien des restrictions de voyages, a précisé la compagnie.

Le taux d’occupation des sièges a fondu de 45,9 points de pourcentage à 27,5%. Les vols effectués étaient occupés en moyenne à moins d’un tiers.

Le fret n’a que partiellement compensé

En l’absence de réservations, le chiffre d’affaires de Swiss a fondu de plus de deux tiers à 299,6 millions de francs durant la période sous revue. Au 1er trimestre 2019, la compagnie avait encore réalisé un chiffre d’affaires de 923 millions de francs, les mesures de restriction étant intervenues à la mi-mars seulement. A titre de comparaison, le chiffre d’affaires du 1er trimestre 2019 avait lui atteint presque 1,2 milliard de francs.

La demande pour le fret est restée élevée, mais cela n’a pas suffi à compenser l’absence de passagers et la perte s’est inscrite à 201 millions de francs après -84,1 millions au 1er trimestre 2020.

Les mesures d’économie décidées par Swiss ont porté leur effet. Le strict management des coûts et du cash et l’arrêt de divers projets ainsi que le report d’investissements et la mise en service de nouveaux avions ont permis de limiter la casse.

Le faible résultat trimestriel est conforme aux attentes, au vu de la situation extrêmement difficile du marché a déclaré le directeur des finances Markus Binkert, cité dans le communiqué. Sur l’ensemble de l’année, le CFO s’attend à nouveau à une perte élevée.

ATS

