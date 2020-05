Loterie – Swiss Loto a fait un nouveau millionnaire Un chanceux a remporté un million de francs, après avoir coché les six bons numéros au tirage du Swiss Loto.

Lors du prochain tirage du Swiss Loto, 6,2 millions de francs seront en jeu (archives). KEYSTONE

Une personne a trouvé les six bons numéros du tirage du Swiss Loto de mercredi. Le chanceux empoche un million de francs. Pour gagner, il fallait cocher le 6, 12, 14, 26, 27 et 28. Le numéro «chance» est le 1, le «rePLAY» le 8 et le Joker 292592.

Le montant en jeu lors du prochain tirage s'élève à 6,2 millions de francs, écrit la Loterie romande.

( ATS/NXP )