Lutte contre le coronavirus – Swiss menace le personnel non-vacciné de licenciement La compagnie aérienne licenciera dès janvier les collaborateurs qui ne se seront pas fait immuniser, estimant que cela représente une violation de leurs devoirs. Cette menace concerne près de la moitié du personnel.

Swiss avait décrété l’obligation de vaccination fin août dernier, jugeant cette étape indispensable pour la stabilité des opérations. KEYSTONE/Salvatore Di Nolfi

Swiss avertit ses collaborateurs non-vaccinés qu’ils risquent un licenciement. La compagnie aérienne prononcera probablement des licenciements dès janvier prochain pour les collaborateurs qui ne se seront pas fait immuniser.

Le personnel de cockpit et de cabine qui a besoin de plus de temps pour se décider pourra s’absenter du travail durant six mois et être repris durant cette période, pour autant qu’il soit vacciné, a déclaré un porte-parole de la compagnie lundi soir. Ceux qui ne se seront pas vaccinés seront licenciés.

L’entreprise cherchera par ailleurs des solutions individuelles pour les collaborateurs qui disposeraient d’un certificat médical prouvant qu’ils ne peuvent être vaccinés, a précisé le porte-parole.

Selon Swiss, le fait de ne pas se vacciner représente une violation des devoirs de l’employé selon le contrat de travail, ce qui engendre une série de mesures par étapes. Ces paliers déboucheront sur un licenciement en cas de non-vaccination, probablement dès fin janvier.

«Drastique mais conforme»

Actuellement, la menace de licenciement concerne moins de la moitié du personnel. Selon le porte-parole, le taux de vaccination au sein de l’entreprise est légèrement supérieur à celui de la population suisse, qui s’établit à 54,9%.

Swiss avait décrété l’obligation de vaccination le 24 août dernier, jugeant cette étape indispensable pour la stabilité des opérations. Pour pouvoir être intégré dans les plans de vol, le personnel navigant a jusqu’au 1er décembre prochain pour être entièrement vacciné.

Le syndicat Kapers juge que l’obligation de se vacciner est une «mesure drastique», mais conforme à la convention collective de travail. Il veillera à ce que la mesure soit appliquée de manière socialement responsable, a déclaré à AWP un porte-parole.

