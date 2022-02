Skicross – Swiss-Ski réclame justice pour Fanny Smith La Fédération suisse de ski a déposé un recours pour contester la décision de priver la Vaudoise de la médaille de bronze acquise en skicross jeudi, aux Jeux de Pékin.

Fanny Smith n’entend pas baisser les bras devant ce qu’elle considère comme une injustice. AFP

Les Jeux olympiques ne sont pas encore terminés pour Fanny Smith. La Vaudoise et son clan n’ont toujours pas digéré son déclassement en finale du skicross, jeudi. 3e à l’arrivée, Smith a été rétrogradée au pied du podium par le directeur de course pour avoir gêné une adversaire.

Refusant d’en rester là, la principale intéressée affirmait quelques heures plus tard «examiner toutes les voies ouvertes pour contester cette décision». Ses paroles ont été suivies d’effets. En conférence de presse ce dimanche, Ralph Stöckli, le chef de la délégation helvétique, a indiqué que Swiss-Ski avait saisi la Commission de discipline de la Fédération internationale (FIS) pour déposer un recours. Recours auquel la FIS n’a pas officiellement répondu pour l’instant, a-t-il précisé.

Rien ne dit que Fanny Smith obtiendra justice dans cette affaire. Dans son malheur, la médaillée de bronze aux JO 2018 a au moins pu compter sur le soutien de ses pairs. 2e de la course masculine le lendemain, le Grison Alex Fiva a pris sa défense: «Je ne comprends toujours pas la décision, alors qu’il (ndlr: le directeur de course) a été lui-même athlète. Le débat n’est pas clos, on doit vraiment réfléchir à l’impact de ce genre de décisions sur notre sport».

«La sanction qui a été prise n’était pas la bonne, a de son côté réagi Ralph Pfäffli, patron du ski freestyle suisse. On doit donc essayer de faire quelque chose contre cela, même si on a peut-être 10% de chance de changer quelque chose. Pour Fanny, on doit tout faire pour dénoncer cette décision.»

Sport-Center

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.