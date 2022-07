Transport aérien – Swiss supprime une douzaine de vols mercredi La compagnie d’aviation annule plusieurs vols en raison de la grève qui va toucher sa maison-mère Lufthansa en Allemagne.

Environ 1000 passagers sont concernés par les annulations de Swiss. KEYSTONE/Gaetan Bally

Swiss supprime une douzaine de vols mercredi en raison de la grève qui va toucher sa maison-mère Lufthansa en Allemagne. Environ 1000 passagers sont concernés, a indiqué une porte-parole de la compagnie aérienne à la croix blanche mardi à AWP.

Les vols entre Genève et Francfort (3 allers-retours) et entre Zurich et Düsseldorf (3 également) sont annulés. «Swiss informe ses passagers sur les annulations de vols et cherche des alternatives possibles», selon la communicante. Swiss mettra à disposition un avion plus gros à destination de Düsseldorf jeudi pour emmener plus de clients.

Lufthansa va annuler mercredi la «quasi-totalité» de ses vols en Allemagne en raison d’une grève de son personnel au sol, qui réclame une augmentation de 9,5% des salaires. Plus de 130’000 passagers sur près d’un millier de vols au départ et à l’arrivée des deux principaux hubs de Francfort et Munich sont concernés. Le mouvement est annoncé de 03h45 mercredi à jeudi 6h.

ATS

