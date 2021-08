Plus d’un milliard de bénéfice – Swisscom a poursuivi sa croissance au premier semestre L’opérateur a vu son bénéfice net bondir de 42,1% sur les six premiers mois de l’année. Cette performance supérieure aux attentes lui permet d’anticiper un chiffre d’affaires de 11,3 milliards de francs en 2021.

Swisscom a enregistré une hausse de son chiffre d’affaires et de son bénéfice au premier semestre. KEYSTONE/Gaetan Bally

Après un solide début d’exercice, Swisscom a poursuivi sa croissance au cours des six premiers mois de l’année. Accroissant ses revenus, le numéro un suisse des télécommunications a vu son bénéfice net bondir de 42,1% en l’espace d’un an à 1,05 milliard de francs.

Le résultat opérationnel avant intérêts et impôts (Ebit) a gagné 10,8% à 1,09 milliard de francs et l’excédent brut d’exploitation (Ebitda) a lui progressé de 4,9% à 2,32 milliards, indique jeudi Swisscom dans un communiqué. Entre avril et fin juin, le chiffre d’affaires s’est pour sa part étoffé de 2,6% à 5,6 milliards.

Au-delà des attentes

La performance a légèrement dépassé les attentes des analystes. Sondés par AWP, les experts avaient anticipé en moyenne un chiffre d’affaires de 5,55 milliards de francs, un Ebitda de 2,22 milliards et un bénéfice net de 1,01 milliard.

Évoquant la suite de l’exercice, Swisscom confirme en partie ses prévisions, relevant son attente en matière d’Ebitda. L’opérateur bernois contrôlé par la Confédération anticipe un chiffre d’affaires de 11,3 milliards de francs en 2021 et un Ebitda entre 4,4 et 4,5 milliards, contre 2,3 et 4,4 milliards jusqu’alors. L’objectif de dividende est maintenu à 22 francs par action.

ATS

