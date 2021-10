Réseau de fibre optique – Swisscom perd au Tribunal administratif fédéral Contestée par la Comco, la nouvelle stratégie de l’opérateur suisse est à son tour perçue comme relevant de la concurrence abusive par les juges du TAF. Olivier Wurlod

Suite à une plainte d’un concurrent, les experts de la C omco ont c onclu que Swisscom violait l’art icle 7 de la loi sur les cartels consacré aux pratiques abusives. KEYSTONE/Petra Orosz

Swisscom a eu beau répéter ces derniers mois que sa nouvelle stratégie de déploiement de son réseau de fibre optique n’avait rien d’anticoncurrentiel, cela n’a pas suffi à convaincre les juges du Tribunal fédéral administratif. Ces derniers ont donné raison hier à la commission de la concurrence (Comco), avec qui l’opérateur suisse est une nouvelle fois en bisbille.

Cette bagarre remonte au début de l’an passé, suite à la présentation par Swisscom de sa nouvelle stratégie de déploiement de son réseau de fibre optique et l’utilisation d’une nouvelle technologie. Cette dernière est à l’origine du problème puisqu’elle s’écarte des standards préétablis quelques années plus tôt lors d’une table ronde entre la Commission fédérale de la communication et les entreprises de télécommunication suisses.