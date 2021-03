Bien sûr, il y a l’étau des restrictions qu’on supporte de moins en moins même s’il se desserre. Évidemment, il y a la campagne de vaccination. Oui, il y a l’inévitable question des factures qui explosent, du moral général en berne ou du spectre d’un passeport vaccinal. Sans oublier le marathon électoral et les votations du week-end à venir. Ou encore l’anniversaire de la tante Berthe, l’heure d’été qui approche…

On pourra trouver des dizaines de raisons, les unes meilleures que les autres, pour expliquer pourquoi il n’y a plus grand monde qui parle de l’application SwissCovid. Conséquence: elle patine depuis des mois, peinant à gagner de nouveaux utilisateurs. Ce que l’on a bien plus de mal à comprendre, en revanche, c’est l’hallucinant raté de la Confédération pour promouvoir un outil dont elle aurait pu – et dû – se montrer fière.

Elle avait pourtant tout pour bien faire: efficace, sécurisée, technologiquement irréprochable. Pour nous en convaincre, nous avons eu droit à une vidéo «incitative» d’Alain Berset réalisée à la va-vite et postée sur Twitter, à des spots télé dignes des années 80 (qui ne passent plus) et à un clip TikTok surréaliste destiné aux «jeunes» dont il a fallu vérifier qu’il ne s’agissait pas d’un «fake». Et puis? Rien… Service minimum.

Les plus sages rétorqueront que cela suffisait, qu’un démarrage en trombe constituait la meilleure des publicités. Faux. Car cette communication hasardeuse, hésitante, «désastreusement» amatrice devrait devenir un cas d’école, l’exemple type de ce qu’il ne faut pas faire. Certes, SwissCovid n’est qu’un outil somme toute secondaire, «complémentaire», dans le vaste arsenal destiné à endiguer la pandémie. On ne saura jamais combien de contaminations elle a empêchées. Mais il est certain qu’elle a au moins sauvé une vie. Or, si Paris vaut bien une messe, l’appli méritait plus qu’une farce.