Coronavirus – SwissCovid: les codes seront générés plus simplement A l’avenir, laboratoires, collaborateurs de la ligne d’information et centres de test et les pharmacies pourront eux aussi générer des codes dans l’application. Cette compétence était réservée aux médecins.

L'application SwissCovid est essentielle pour le traçage des contacts (archives). KEYSTONE/CHRISTIAN BEUTLER

Les codes Covid seront générés de façon plus simple et plus rapide dans l’application SwissCovid. A l’avenir, les laboratoires, les collaborateurs de la ligne d’information, les centres de test et les pharmacies pourront eux aussi les générer.

Cette compétence était jusqu’ici réservée aux services des médecins cantonaux et aux médecins traitants, rappelle le Conseil fédéral. La modification de l’ordonnance approuvée mercredi par le gouvernement crée la base en vue d’un processus entièrement automatisé concernant le code Covid.

Cette mesure vise à réduire la charge de travail des médecins cantonaux. Elle doit aussi accélérer le processus d’attribution des codes Covid afin que la période entre la réception d’un résultat de test positif et l’avertissement des autres utilisateurs de SwissCovid soit la plus courte possible.

Protection des données garantie

L’interruption des chaînes d’infection via l’isolement des individus positifs et la quarantaine de leurs contacts étroits s’avère essentielle dans la gestion de la pandémie, souligne le Conseil fédéral. La protection des données, qui reste «une priorité absolue», est toujours garantie.

Les laboratoires sont informés en premier d’un résultat de test positif, ils peuvent donc contribuer de manière significative à accélérer le processus et à accroître l’efficacité de l’application, estime le gouvernement.

Les collaborateurs des centres de test ou de pharmacies qui effectuent des tests rapides peuvent eux aussi informer la personne concernée. Dorénavant, ils pourront aussi lui remettre directement un code Covid. Le fait que le personnel de la ligne d’information ait accès au système de gestion des codes décharge encore davantage les services des médecins cantonaux.

ATS/NXP