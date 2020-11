Libération de la parole – «Swissmediatoo», le compte Instagram qui dénonce le sexisme dans les médias Plus de 40 témoignages ont été partagés depuis vendredi et plus de 3100 personnes sont déjà abonnées. Lorraine Fasler

«Approche-toi plus du micro. Imagine que c’est mon sexe. Vas-y viens, tu peux le faire, ma bite va pas te mordre.» Ces propos crus et choquants auraient été prononcés par un technicien de la RTS à une journaliste, alors que celle-ci se trouvait à l’antenne.

Cette citation fait partie des 43 témoignages de professionnelles des médias de tous âges publiés depuis vendredi sur le compte «SwissMediaToo» qui dénonce le sexisme ordinaire et toute forme de harcèlement vécu ou entendu au sein de rédactions suisses. Lancée vendredi par le Collectif RTS de la grève du 14 juin, la page compte déjà plus de 3100 abonnés-e-s et chaque jour, de nouveaux récits affluent.

Ce compte découle évidemment de «l’affaire Darius». Depuis la bombe lâchée par l’enquête de trois journalistes du «Temps» le 31 octobre sur l’ex-présentateur phare, qui visait également des cadres désormais suspendus le temps d’une enquête interne, la parole se libère au sein du service public et des actions de visibilisation se multiplient. «Nous souhaitons tirer du positif des scandales qui ont touché la RTS et désormais devenir un modèle en termes d’écoute des victimes», explique le collectif, qui parle d’une seule voix.

S’adresser au grand public

Lundi dernier, le collectif a collé dans les couloirs de la tour RTS à Genève et dans les locaux de la radio, à Lausanne, des dizaines d’affiches de couleurs avec, sur chacune d’entre elles, le témoignage de journalistes, réalisatrices, productrices, techniciennes des médias dénonçant des propos sexistes subis provenant de collègues ou supérieur-e-s hiérarchiques. Une action qui a marqué et qui continue de marquer à l’interne.

«Nous avons reçu beaucoup de retours positifs de collègues qui nous remercient et nous soutiennent, des femmes mais aussi de nombreux hommes, ajoute le collectif. L’action a provoqué une prise de conscience chez certains et suscité le dialogue. Restait ensuite à partager cette parole libérée de manière publique. Le compte Instagram Swissmediatoo est né quelques jours après.

Si la majorité des témoignages publiés concernent pour l’heure la RTS, l’ensemble des médias suisses est visé. Un cas rapporté concerne la «Tribune de Genève». Un journaliste aurait demandé à une stagiaire de l’époque: «Tu t’épiles la chatte en ticket de métro?» Suite à cette publication, Frédéric Julliard, rédacteur en chef du quotidien, a rappelé lundi à son équipe «l’importance de dénoncer, en toute sécurité, tout acte sexiste au sein de l’entreprise».

Témoignages anonymes mais médias cités

Sous les posts Instagram, il n’y a aucun nom ni date. Seules les positions hiérarchiques des personnes concernées sont parfois précisées afin de souligner les enjeux de pouvoir. «L’anonymat est crucial pour nous. Le but n’est pas de transformer des victimes en cibles», explique le collectif.

Les noms des personnes ayant tenu les propos dénoncés ne sont pas non plus mentionnés. «Nous souhaitons dénoncer un système global, qui doit changer en profondeur, et non pas des personnes en particulier. Nous attendons par ailleurs des actions concrètes de la part de la direction. Nous ne faisons pas non plus d’enquête pour vérifier la véracité des comportements intolérables rapportés. Nous croyons les victimes, qui n’ont aucun intérêt à mentir.» Le nom du média en revanche est, lui, cité.

Instagram comme plateforme féministe

À l’image du compte Swissmediatoo, Instagram est devenu le réseau social où s’écrit le nouveau chapitre de #MeToo, un mouvement pourtant né sur Twitter en 2017. En France, «Paye ton tournage», «Paye ta blouse», «Je dis non chef», «Balance ton stage» ou encore «Balance ton média» font partie des comptes dénonçant les violences sexistes et sexuelles. Pour le collectif romand, choisir ce canal «s’est imposé naturellement.» Et après avoir largement parlé du mouvement #MeToo sur les différentes antennes ou dans les colonnes des journaux, les médias suisses sont cette fois directement concernés. «Pour que la parole se libère, il faut un contexte propice et notamment le sentiment de ne pas être seules à être touchées. Ce temps est venu», lance le comité.

Le compte Instagram a également reçu plusieurs témoignages de victimes hommes, qui seront publiés. «Rappelons que dans 94% des cas, selon les chiffres de l’application «Eyes up», les victimes de harcèlement sexuel sont des femmes», souligne le comité.

La vague #MeToo déferle tardivement mais sûrement sur les médias suisses.

