Troisième dose de vaccin – «Swissmedic est tout sauf lent», affirme son directeur Raimund Bruhin souligne que les fabricants de vaccins décident eux-mêmes de la date de dépôt de leurs demandes pour la troisième dose. Celles-ci ont été adressées plus tôt à l’agence européenne des médicaments.

Swissmedic a reçu les demandes d’autorisation de mise sur le marché d’une injection de rappel de Pfizer et de Moderna à la mi-septembre, selon Raimund Bruhin. KEYSTONE/ANTHONY ANEX

Le directeur de Swissmedic se défend de l’accusation d’être trop lent dans l’homologation d’une troisième dose de vaccin contre le Covid-19. La Suisse dépend des entreprises pharmaceutiques pour le vaccin de rappel, explique Raimund Bruhin dans la «NZZ am Sonntag».

«Swissmedic est tout sauf lent», souligne le directeur de l’Institut d’autorisation et de surveillance des produits thérapeutiques, ajoutant que les fabricants de vaccins décident eux-mêmes de la date de dépôt de leurs demandes. L’agence européenne des médicaments EMA et son homologue américaine ont reçu les demandes plus tôt.

Selon Raimund Bruhin, Swissmedic a reçu les demandes d’autorisation de mise sur le marché d’une injection de rappel de Pfizer et de Moderna à la mi-septembre. Les données requises sont toutefois transmises de manière échelonnée. Actuellement, l’évaluation est «bien avancée».

Abo Vaccination contre le Covid La troisième dose est-elle réellement utile? Abo Troisième dose de vaccin Le mélange des vaccins intéresse en Suisse aussi Troisième dose de vaccin La Confédération attend la décision de Swissmedic Non à une intervention politique Le directeur de Swissmedic se prononce contre le fait de faire dépendre les homologations de critères politiques, comme cela a été le cas en Israël par exemple. Ceux qui procèdent de cette manière doivent ensuite assumer la totalité du risque sanitaire et la responsabilité juridique. Il n’est pas question de s’en remettre à l’appréciation des autorités d’homologation étrangères en matière de troisième vaccin, poursuit Raimund Bruhin. La responsabilité incombe à Swissmedic. Il est en outre important de conserver la confiance de la population, d’autant plus que la Suisse n’est pas le pays le plus disposé à se faire vacciner. Jusqu’à présent, les autorités helvétiques ne recommandent la vaccination de rappel qu’aux personnes dont le système immunitaire est affaibli, par exemple celles ayant subi une transplantation. Selon les données officielles, près de 7700 troisièmes doses ont été administrées en Suisse jusqu’à présent. Les voix critiques se multiplient Les experts dans les hôpitaux et maisons de retraite ont demandé à la Confédération de faire preuve de plus de célérité, au vu des cas d’infection survenus malgré une vaccination complète. Pour les plus de 70 ans, le bénéfice d’un troisième vaccin est tout à fait incontesté, a déclaré samedi dans la presse l’infectiologue Huldrych Günthard, de l’hôpital universitaire de Zurich. Selon l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), une troisième vaccination pour tous est actuellement hors de question. Patrick Mathys, chef de la section gestion de crise et coopération internationale à l’OFSP, a expliqué jeudi qu’il y a actuellement «peu d’évidences sur le bénéfice d’un rappel pour tout le monde».

ATS

Vous avez trouvé une erreur? Merci de nous la signaler.Rapporter maintenant.