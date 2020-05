Transport aérien – Swissport risque de prolonger la paralysie sur le tarmac La pérennité du leader mondial de l’assistance aéroportuaire semble compromise. Genève et Easyjet expriment leurs soucis. Philippe Rodrik

Quelque 1300 personnes assurent les services de Swissport à l’aéroport de Genève. LUCIEN FORTUNATI

Les compagnies d’aviation scrutent l’évolution de la pandémie de coronavirus et des règles de sécurité sanitaire avec la plus grande attention. Sans parler de l’agenda des frontières de chaque État. En Suisse, comme dans toute l’Europe, la reprise du transport aérien devrait commencer entre juin et juillet avec des vols domestiques ou continentaux. Puis, dès septembre, des long-courriers devraient décoller. Le sort de Swissport, leader mondial de l’assistance aéroportuaire, domicilié à Zurich, pourrait toutefois causer de grosses perturbations dans les aéroports helvétiques.