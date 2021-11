Finances communales – Swissquote, en croissance, dope le budget de Gland La situation financière de la deuxième ville du district de Nyon devrait aller vers le beau, même si le résultat prévu comprend un excédent de charges. Yves Merz

Gilles Davoine, municipal des Finances de Gland. VQH/Philippe Maeder

Le budget 2022 de la Ville de Gland prévoit un déficit de 1,4 million sur un total de 72,5 millions de charges. Pas de quoi s’inquiéter, selon le municipal des Finances, Gilles Davoine. La marge d’autofinancement, positive, devrait progresser jusqu’à une hauteur de 4,3 millions, la dette de 72,4 millions est inférieure à celle qui était budgétée, les charges, bien maîtrisées, ne devraient augmenter que de 0,32% par rapport au budget 2021, et les recettes fiscales des personnes morales et physiques sont prévues à la hausse. De plus, «à ce jour, il n’y a pas d’impact négatif de la pandémie sur nos comptes», a déclaré le municipal en conférence de presse.

Sans le nommer, Gilles Davoine remarque que la bonne santé financière du principal contributeur de la Commune, soit la banque en ligne Swissquote, qui a réalisé de juteux bénéfices durant cette crise Covid, a des répercussions très positives sur les recettes fiscales des personnes morales. «Et tout porte à croire qu’une partie significative de ce bond peut être considérée comme pérenne», a-t-il ajouté. De plus, les nouveaux habitants attendus au quartier de la Combaz dans le cours de l’année 2022 renforceront les revenus fiscaux des personnes physiques.

Certes, la péréquation, et en particulier la participation à la cohésion sociale (auparavant facture sociale), pèse lourdement sur les finances communales (environ 30% avec la réforme policière). Mais en comparaison des budgets des années précédentes, la tendance est à l’amélioration générale. Le responsable des cordons de la bourse se montre optimiste. L’augmentation de l’assiette fiscale, conjointement à la réforme de la péréquation intercommunale, qui devrait favoriser les centres urbains, donne l’espoir à la Municipalité de pouvoir présenter un budget positif à moyen terme.

Yves Merz est journaliste à la rubrique Vaud & Régions depuis 2007. Basé au bureau de Nyon, il couvre l'actualité de la Côte et France voisine. Il a travaillé au journal La Côte et à la Tribune de Genève. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.