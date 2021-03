Office fédéral de topographie – Swisstopo met en libre accès ses cartes et images aériennes Dès lundi, plus aucune autorisation ne sera requise pour faire usage des cartes nationales numériques et images aériennes de la Confédération.

Swisstopo estime que la mise en libre accès de ses données permettra de contribuer activement à l’innovation et à la croissance économique (archives). KEYSTONE/CHRISTIAN BEUTLER

Les cartes nationales numériques et les images aériennes de l’Office fédéral de topographie (swisstopo) sont en libre accès depuis lundi. Ces données s’adressent en premier lieu aux ingénieurs, architectes, planificateurs, ainsi qu’aux scientifiques.

Toutes ces données peuvent dorénavant être utilisées et partagées, indique l’office lundi dans un communiqué. Aucune autorisation n’est requise. Rien n’empêche non plus une utilisation commerciale. La source doit toutefois être mentionnée.

Swisstopo estime que l’accès facilité aux géodonnées officielles fournies selon les principes de l’Open government data (OGD) «incitera le développement de nouveaux services d’information». Cette ouverture permettra de contribuer activement à l’innovation et à la croissance économique, tout en soutenant la transformation numérique, souligne-t-il.

Données historiques absentes

Outre les cartes nationales numériques et les images aériennes, l’offre comprend également les modèles topographiques et les données vectorielles géologiques. L’offre n’est pas encore complète. Elle doit s’étendre progressivement.

Certaines collections anciennes ou très volumineuses de géodonnées spécialisées telles que les bandes de photographies aériennes ou les cartes historiques ne sont toutefois pas disponibles. Elles doivent être commandées et des frais de mise à disposition sont facturés. Tous les produits imprimés, dont les cartes papier, restent par contre payants.

Cette ouverture des services de swisstopo s’inscrit dans le cadre de la «Stratégie en matière de libre accès aux données publiques en Suisse pour les années 2019 à 2023» adoptée par le Conseil fédéral à l’automne 2018.

ATS